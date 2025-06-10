"Борнмут" нашел замену Керкезу

Адриен Трюффер "Борнмут" готов дать зеленый свет на переход Милоша Керкеза в "Ливерпуль" после того, как подыскал себе нового левого защитника.

По информации talkSPORT, в следующем сезоне на левом фланге обороны "Борнмута" будет играть Адриен Трюффер из "Ренна".

"Борнмут" уже достиг договоренности с "Ренном" о покупке Трюффера за 14 миллионов фунтов и в ближайшие дни ждет 23-летнего француза на медобследование.

В завершившемся сезоне Трюффер сыграл 33 матча за "Ренн" в Лиге 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Одновременно с этим Керкез сможет завершить свой переход в "Ливерпуль" ориентировочной стоимостью в 45 млн. фунтов. 21-летний венгр станет вторым приобретением чемпионов Премьер-Лиги после правого защитника Джереми Фримпонга, приглашенного из "Байера" за 29.5 млн. фунтов.




Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль, Ренн, Трюффер

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2025 08:00

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