"Борнмут" нашел замену Керкезу

"Борнмут" готов дать зеленый свет на переход Милоша Керкеза в "Ливерпуль" после того, как подыскал себе нового левого защитника.

По информации talkSPORT, в следующем сезоне на левом фланге обороны "Борнмута" будет играть Адриен Трюффер из "Ренна".



"Борнмут" уже достиг договоренности с "Ренном" о покупке Трюффера за 14 миллионов фунтов и в ближайшие дни ждет 23-летнего француза на медобследование.



В завершившемся сезоне Трюффер сыграл 33 матча за "Ренн" в Лиге 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.



Одновременно с этим Керкез сможет завершить свой переход в "Ливерпуль" ориентировочной стоимостью в 45 млн. фунтов. 21-летний венгр станет вторым приобретением чемпионов Премьер-Лиги после правого защитника Джереми Фримпонга, приглашенного из "Байера" за 29.5 млн. фунтов.