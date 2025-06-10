Абрамович хочет "должным образом попрощаться" с "Челси"
Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович заявил, что хочет "должным образом попрощаться" с лондонским клубом.
Оказавшись под британскими и европейскими санкциями, в мае 2022 Абрамович был вынужден продать "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, которые до сих пор остаются на замороженном банковском счету.
Впервые прервав молчание с момента продажи "Челси", Абрамович пообещал, что у него не будет другого футбольного клуба после обожаемого им "Челси", который он купил за 140 млн. фунтов в 2003.
"Возможно, однажды будет ситуация, когда я смогу посетить матч и должным образом попрощаться, но не более того".
"У меня нет никакого интереса к какой-либо роли в футбольном клубе, точно — не в профессиональном плане".
"Возможно, я бы мог помочь где-нибудь с академиями или молодежью, обеспечив больше возможностей людям с трудным детством, если появится инициатива, которая могла бы сделать разницу", — цитирует Абрамовича Daily Mail.
10.06.2025 07:00
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Новость для казахского фан сайта
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Красава, его любят в Челси. Если бы не санкции то уже столько кубков собрали бы с ним.
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