Абрамович хочет "должным образом попрощаться" с "Челси"

Джон Терри и Роман Абрамович Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович заявил, что хочет "должным образом попрощаться" с лондонским клубом.

Оказавшись под британскими и европейскими санкциями, в мае 2022 Абрамович был вынужден продать "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, которые до сих пор остаются на замороженном банковском счету.

Впервые прервав молчание с момента продажи "Челси", Абрамович пообещал, что у него не будет другого футбольного клуба после обожаемого им "Челси", который он купил за 140 млн. фунтов в 2003.

"Возможно, однажды будет ситуация, когда я смогу посетить матч и должным образом попрощаться, но не более того".

"У меня нет никакого интереса к какой-либо роли в футбольном клубе, точно — не в профессиональном плане".

"Возможно, я бы мог помочь где-нибудь с академиями или молодежью, обеспечив больше возможностей людям с трудным детством, если появится инициатива, которая могла бы сделать разницу", — цитирует Абрамовича Daily Mail.




Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2025 07:00

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  1. closer 10.06.2025 08:06 # closer
    Новость для казахского фан сайта

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  2. nurzhan-zh 10.06.2025 07:31 # nurzhan-zh
    Красава, его любят в Челси. Если бы не санкции то уже столько кубков собрали бы с ним.

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