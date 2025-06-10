Абрамович хочет "должным образом попрощаться" с "Челси"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович заявил, что хочет "должным образом попрощаться" с лондонским клубом.

Оказавшись под британскими и европейскими санкциями, в мае 2022 Абрамович был вынужден продать "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, которые до сих пор остаются на замороженном банковском счету.



Впервые прервав молчание с момента продажи "Челси", Абрамович пообещал, что у него не будет другого футбольного клуба после обожаемого им "Челси", который он купил за 140 млн. фунтов в 2003.



"Возможно, однажды будет ситуация, когда я смогу посетить матч и должным образом попрощаться, но не более того".



"У меня нет никакого интереса к какой-либо роли в футбольном клубе, точно — не в профессиональном плане".



"Возможно, я бы мог помочь где-нибудь с академиями или молодежью, обеспечив больше возможностей людям с трудным детством, если появится инициатива, которая могла бы сделать разницу", — цитирует Абрамовича Daily Mail.