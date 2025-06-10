"Арсенал" рискует упустить Шешко

Над "Арсеналом" нависла угроза упустить нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, интерес к которому проявил саудовский "Аль-Хиляль".

В данный момент "Аль-Хиляль" находится на пороге того, чтобы завершить свой интерес к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену.



По информации CBS Sports, следующим в шорт-листе "Аль-Хиляля" идет именно Шешко, однако пока неясно, насколько привлекательна Саудовская Аравия для 22-летнего словенца.



"Аль-Хиляль" сохраняет надежду обзавестись нападающим для своего нового главного тренера Симоне Индзаги к клубному Чемпионату Мира, и на это у саудитов остается менее суток.



Лишь на днях стало известно, что в переговоры с "РБ Лейпциг" о покупке Шешко вступил "Арсенал", а также Беньямина сватают в "Челси". Ближайшие сутки обещают стать определяющими для будущего игрока.