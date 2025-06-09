"Арсенал" продал Маркиньоса в "Крузейро"

"Арсенал" продал вингера Маркиньоса в бразильский "Крузейро" за 2.5 млн. фунтов.

Маркиньос сыграл только шесть матчей за первую команду "Арсенала" и забил единственный гол после своего перехода из родного "Сан-Паулу" в июне 2022.



Будучи игроком "Арсенала", Маркиньос на правах аренды направлялся в "Норвич", "Нант", "Флуминенсе", а вторую половину завершившегося сезона провел как раз в "Крузейро", где сыграл 18 матчей во всех соревнованиях.



Проявив себя в "Крузейро", 22-летний бразилец заслужил контракт до 2028 года, что и было подтверждено сегодня.