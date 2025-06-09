"Арсенал" продал Маркиньоса в "Крузейро"

Маркиньос "Арсенал" продал вингера Маркиньоса в бразильский "Крузейро" за 2.5 млн. фунтов.

Маркиньос сыграл только шесть матчей за первую команду "Арсенала" и забил единственный гол после своего перехода из родного "Сан-Паулу" в июне 2022.

Будучи игроком "Арсенала", Маркиньос на правах аренды направлялся в "Норвич", "Нант", "Флуминенсе", а вторую половину завершившегося сезона провел как раз в "Крузейро", где сыграл 18 матчей во всех соревнованиях.

Проявив себя в "Крузейро", 22-летний бразилец заслужил контракт до 2028 года, что и было подтверждено сегодня.




Метки Арсенал, Крузейро, Маркиньос, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 23:00

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  1. ray-black 09.06.2025 23:33 # ray-black
    Какая то бесславная карьера у чувака. В 22 года уже успел съездить в Европу, был там послан накуй и вот уже снова на родине, куда успешные бразильские футболисты возвращаются уже прилично за 30.

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