"Арсенал" продал Маркиньоса в "Крузейро"
"Арсенал" продал вингера Маркиньоса в бразильский "Крузейро" за 2.5 млн. фунтов.
Маркиньос сыграл только шесть матчей за первую команду "Арсенала" и забил единственный гол после своего перехода из родного "Сан-Паулу" в июне 2022.
Будучи игроком "Арсенала", Маркиньос на правах аренды направлялся в "Норвич", "Нант", "Флуминенсе", а вторую половину завершившегося сезона провел как раз в "Крузейро", где сыграл 18 матчей во всех соревнованиях.
Проявив себя в "Крузейро", 22-летний бразилец заслужил контракт до 2028 года, что и было подтверждено сегодня.
09.06.2025 23:00
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Какая то бесславная карьера у чувака. В 22 года уже успел съездить в Европу, был там послан накуй и вот уже снова на родине, куда успешные бразильские футболисты возвращаются уже прилично за 30.
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