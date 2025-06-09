МЮ, "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" хотят Семеньо

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

В завершившемся сезоне Семеньо забил 11 голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги, чем привлек внимание грандов.



По информации Sky Sports, находящийся на пороге назначения Томаса Франка своим новым главным тренером "Тоттенхэм" стал очередным клубом, проявившим интерес к Семеньо.



Сам Антуан предпочитает выступать за клуб из Лиги Чемпионов, но при этом не исключает свой переход в "Юнайтед".



Что касается "Ливерпуля", то интерес чемпионов Премьер-Лиги к 25-летнему ганцу может быть связан с неопределенностью насчет будущего Луиса Диаса и Федерико Кьезы.