МЮ, "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" хотят Семеньо

Антуан Семеньо "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

В завершившемся сезоне Семеньо забил 11 голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги, чем привлек внимание грандов.

По информации Sky Sports, находящийся на пороге назначения Томаса Франка своим новым главным тренером "Тоттенхэм" стал очередным клубом, проявившим интерес к Семеньо.

Сам Антуан предпочитает выступать за клуб из Лиги Чемпионов, но при этом не исключает свой переход в "Юнайтед".

Что касается "Ливерпуля", то интерес чемпионов Премьер-Лиги к 25-летнему ганцу может быть связан с неопределенностью насчет будущего Луиса Диаса и Федерико Кьезы.




Метки Борнмут, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Семеньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 22:00

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