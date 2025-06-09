"Юнайтед" обратился насчет Дьекереша

Виктор Дьекереш "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Дьекереша настойчиво связывают с переходом в "Юнайтед" с тех пор, как в ноябре главный тренер Рубен Аморим сменил Лиссабон на Манчестер.

Казалось, поражение в финале Лиги Европы ставит крест на надеждах "Юнайтед" заполучить Дьекереша, однако этот трансфер все еще может случиться.

Как сообщает Sky Sports, сейчас "Юнайтед" через посредников обратился к "Спортингу", чтобы узнать условия возможной сделки по 27-летнему шведу.

Аморим хочет пригласить в свою команду еще одного нападающего, независимо от судьбы Расмуса Хейлунда, которого сватают назад в Серию А.




Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 404

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 09.06.2025 20:30 # closer
    Кунни_Дъёкереш
    Пенальдеш
    Диалло_КАЗЕ_УГАР_ТЕ_Мбемо
    Долбоеб№1_Долбоеб№2_Долбоеб№3
    ОНАНИСТ

    И МОЖНО НЕ НАЧИНАТб

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: