"Юнайтед" обратился насчет Дьекереша
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.
Дьекереша настойчиво связывают с переходом в "Юнайтед" с тех пор, как в ноябре главный тренер Рубен Аморим сменил Лиссабон на Манчестер.
Казалось, поражение в финале Лиги Европы ставит крест на надеждах "Юнайтед" заполучить Дьекереша, однако этот трансфер все еще может случиться.
Как сообщает Sky Sports, сейчас "Юнайтед" через посредников обратился к "Спортингу", чтобы узнать условия возможной сделки по 27-летнему шведу.
Аморим хочет пригласить в свою команду еще одного нападающего, независимо от судьбы Расмуса Хейлунда, которого сватают назад в Серию А.
09.06.2025 20:00
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ОНАНИСТ
И МОЖНО НЕ НАЧИНАТб
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