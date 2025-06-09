"Юнайтед" обратился насчет Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Дьекереша настойчиво связывают с переходом в "Юнайтед" с тех пор, как в ноябре главный тренер Рубен Аморим сменил Лиссабон на Манчестер.



Казалось, поражение в финале Лиги Европы ставит крест на надеждах "Юнайтед" заполучить Дьекереша, однако этот трансфер все еще может случиться.



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Юнайтед" через посредников обратился к "Спортингу", чтобы узнать условия возможной сделки по 27-летнему шведу.



Аморим хочет пригласить в свою команду еще одного нападающего, независимо от судьбы Расмуса Хейлунда, которого сватают назад в Серию А.