"Тоттенхэм" надеется согласовать переход Франка в течение 48 часов

Томас Франк "Тоттенхэм" начал переговоры с "Брентфордом" насчет главного тренера Томаса Франка.

"Тоттенхэм" определил Франка своей целью номер один на замену уволенному Анге Постекоглу, и The Athletic может подтвердить, что "шпоры" уже согласовали условия сотрудничества с Франком.

Заручившись согласием Франка, сейчас "Тоттенхэм" вступил в диалог с "Брентфордом" и надеется достичь компромисса в ближайшие 48 часов.

Ожидается, что "Тоттенхэм" заплатит за 51-летнего датчанина и некоторых его помощников около 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Франк трудится в "Брентфорде" с 2018 года. При Томасе "пчелы" вышли в Премьер-Лигу в 2021, с тех пор занимая 13-е, девятое, 16-е и сейчас 10-е места в высшем дивизионе.




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 09.06.2025 18:50 # vyrentz
    Какая же пизда Брентфорду

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  2. sausage 09.06.2025 18:19 # sausage
    Эх, не понимает чувак во что вляпывается.

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