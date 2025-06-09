"Тоттенхэм" надеется согласовать переход Франка в течение 48 часов

"Тоттенхэм" начал переговоры с "Брентфордом" насчет главного тренера Томаса Франка.

"Тоттенхэм" определил Франка своей целью номер один на замену уволенному Анге Постекоглу, и The Athletic может подтвердить, что "шпоры" уже согласовали условия сотрудничества с Франком.



Заручившись согласием Франка, сейчас "Тоттенхэм" вступил в диалог с "Брентфордом" и надеется достичь компромисса в ближайшие 48 часов.



Ожидается, что "Тоттенхэм" заплатит за 51-летнего датчанина и некоторых его помощников около 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Франк трудится в "Брентфорде" с 2018 года. При Томасе "пчелы" вышли в Премьер-Лигу в 2021, с тех пор занимая 13-е, девятое, 16-е и сейчас 10-е места в высшем дивизионе.