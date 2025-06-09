"Сити" согласовал компенсацию за Шерки

"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Лионом" о приобретении атакующего полузащитника Райана Шерки.

По информации The Athletic, два клуба договорились о компенсации за Шерки в размере около 40 миллионов евро (33.7 млн. фунтов).



Перед этим сам Шерки согласовал с "Сити" условия контракта до 2030 года, несмотря на то, что также имел разговор с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.



Теперь сделка находится в процессе оформления, и "Сити" надеется завершить этот процесс до вечера вторника, чтобы взять 21-летнего француза на клубный Чемпионат Мира.



В завершившемся сезоне Шерки забил 12 голов и отдал 20 результативных передач, отличившись в обоих четвертьфинальных поединках Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".



Шерки был включен в символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона, а на прошлой неделе дебютировал за сборную Франции, отметив это дело голом против Испании в полуфинале Лиги Наций.