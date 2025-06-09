Сака выйдет в старте англичан против Сенегала

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что вингер "Арсенала" Букайо Сака выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Сенегала во вторник.

Напомним, Сака пропустил победу 0:1 над Андоррой в минувшую субботу из-за травмы, которую Сака получил в заключительном матче сезона за "Арсенал".



Однако сейчас Букайо уже полностью восстановился и готов сыграть свои первые минуты за сборную Англии при Тухеле.



"Я в восторге от того, что он доступен. Я мог видеть, как упорно он трудился над возвращением после травмы. У него был небольшой дискомфорт во время последнего матча, что меня слегка беспокоило, и он провел лишь одну полную тренировку с нами. Мы решили не привлекать его, исключив любой риск".



"Но он тренируется с улыбкой, он качественно поработал в воскресенье. Он выйдет в старте. Конечно, он является ключевым игроком для нас", — цитирует Тухеля Sky Sports.