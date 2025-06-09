"Челси" приобрел Мамаду Сарра у "Страсбура"

Мамаду Сарр "Челси" объявил о приобретении защитника французского "Страсбура" Мамаду Сарра.

"Челси" еще в январе согласовал трансфер Сарра со своим дочерним клубом, а сейчас сделка стоимостью 12 миллионов фунтов просто была подтверждена.

Сарр становится третьим приобретением "Челси" этим летом после полузащитника Дариу Эссугу и нападающего Лиама Делапа.

Сарр совершил настоящий прорыв в завершившемся сезоне. 19-летний француз сыграл 28 матчей во всех соревнованиях и помог "Страсбуру" попасть в Лигу Конференций.

Добавим, контракт Сарра с "Челси" рассчитан до 2033 года.




Метки Сарр, Страсбур, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 239




Поиск: