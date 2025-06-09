"Челси" приобрел Мамаду Сарра у "Страсбура"
"Челси" объявил о приобретении защитника французского "Страсбура" Мамаду Сарра.
"Челси" еще в январе согласовал трансфер Сарра со своим дочерним клубом, а сейчас сделка стоимостью 12 миллионов фунтов просто была подтверждена.
Сарр становится третьим приобретением "Челси" этим летом после полузащитника Дариу Эссугу и нападающего Лиама Делапа.
Сарр совершил настоящий прорыв в завершившемся сезоне. 19-летний француз сыграл 28 матчей во всех соревнованиях и помог "Страсбуру" попасть в Лигу Конференций.
Добавим, контракт Сарра с "Челси" рассчитан до 2033 года.
09.06.2025 15:00
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