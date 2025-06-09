"Челси" приобрел Мамаду Сарра у "Страсбура"

"Челси" объявил о приобретении защитника французского "Страсбура" Мамаду Сарра.

"Челси" еще в январе согласовал трансфер Сарра со своим дочерним клубом, а сейчас сделка стоимостью 12 миллионов фунтов просто была подтверждена.



Сарр становится третьим приобретением "Челси" этим летом после полузащитника Дариу Эссугу и нападающего Лиама Делапа.



Сарр совершил настоящий прорыв в завершившемся сезоне. 19-летний француз сыграл 28 матчей во всех соревнованиях и помог "Страсбуру" попасть в Лигу Конференций.



Добавим, контракт Сарра с "Челси" рассчитан до 2033 года.