"Сандерленд" ограничится четырьмя-пятью приобретениями

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" планирует совершить четыре-пять приобретений этим летом.

"Сандерленд" уже согласовал выкуп у "Ромы" за рекордные для своего клуба 20 миллионов фунтов полузащитника Энцо Ле Фе, который провел на "Стадионе Света" вторую половину завершившегося сезона на правах аренды.



По информации Sky Sports, есть все шансы, что позже летом "Сандерленд" снова побьет свой трансферный рекорд, однако "черные коты" не собираются усердствовать, планируя совершить точечные приобретения.



С возвращением в "Сандерленд" связывают полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона, однако в данный момент "коты" не проявляют интереса к ветерану. Возможно, с течением времени это изменится.



Одновременно с этим "Сандерленд" уже понес одну большую потерю, согласившись отпустить полузащитника Джоба Беллингема в дортмундскую "Боруссию" за 32 млн. фунтов.