Невилл снова предсказывает чемпионство "Арсенала"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ожидает, что в новом сезоне "Арсенал", наконец выиграет Премьер-Лигу.
Сезон 2024/25 стал третьим подряд, который "Арсенал" завершил на втором месте в Премьер-Лиге. "Канониры" уступили завоевавшему титул "Ливерпулю" 10 очков.
Однако чутье подсказывает Невиллу, что в следующий раз удача будет на стороне команды Микеля Артеты.
"Я бы снова поставил на "Арсенал". Теперь мне нужно удвоить ставку, не так ли?"
"Я предсказывал их чемпионство в двух последних сезонах, а в реальности они три сезона подряд финишировали вторыми. Я не ставил на них в первом сезоне, я ставил на "Сити", но я ставил на них в двух последних, и я собираюсь сделать это снова", — цитирует Невилла Daily Mirror.
09.06.2025 13:00
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Доверяю всем прогнозам экспертов. Ведь, как известно, почти все эксперты угадали, что Ливерпуль станет чемпионом, а Тоттенхем будет на 17 месте. Так что это не бессмысленное сотрясание воздуха и дурачество, а информация, к которой стоит прислушаться, вы даже можете обогатиться на ставках.
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