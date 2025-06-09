Невилл снова предсказывает чемпионство "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ожидает, что в новом сезоне "Арсенал", наконец выиграет Премьер-Лигу.

Сезон 2024/25 стал третьим подряд, который "Арсенал" завершил на втором месте в Премьер-Лиге. "Канониры" уступили завоевавшему титул "Ливерпулю" 10 очков.



Однако чутье подсказывает Невиллу, что в следующий раз удача будет на стороне команды Микеля Артеты.



"Я бы снова поставил на "Арсенал". Теперь мне нужно удвоить ставку, не так ли?"



"Я предсказывал их чемпионство в двух последних сезонах, а в реальности они три сезона подряд финишировали вторыми. Я не ставил на них в первом сезоне, я ставил на "Сити", но я ставил на них в двух последних, и я собираюсь сделать это снова", — цитирует Невилла Daily Mirror.