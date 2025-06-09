Тухель: "Я чувствовал давление и побольше"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ощущает давление после победы 0:1 против Андорры.
В минувшую субботу англичане со скрипом одолели Андорру, 173-ю сборную в рейтинге ФИФА, в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.
После матча Тухель сказал, что его команда "играла с огнем", однако Томас испытывал и более серьезное давление.
"Я всегда чувствую давление, потому что я не бываю доволен собой. Наибольшее давление оказываю я сам. Мы одержали три победы и оформили три "клин-шита", а во вторник нас ждет товарищеский матч (против Сенегала). Я чувствовал давление и побольше, чем это", — цитирует Тухеля The Independent.
09.06.2025 12:00
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