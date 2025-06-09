"Аль-Хиляль" интересуется Силвой и Тилемансом

Саудовский "Аль-Хиляль" проявляет интерес к полузащитникам Бернарду Силве из "Манчестер Сити" и Юри Тилемансу из "Астон Виллы".

Изначально целью номер один "Аль-Хиляля" среди полузащитников был капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, которого саудиты манили трехлетним контрактом стоимостью 200 миллионов фунтов.



Фернандеш отверг интерес из Саудовской Аравии, и теперь, как утверждает talkSPORT, "Аль-Хиляль" присматривается к его партнеру по сборной Португалии в лице Силвы.



Foot Mercato и вовсе утверждает, что "Аль-Хиляль" уже сделал свое предложение 30-летнему Силве, сохраняя надежду подписать Бернарду в срок до клубного Чемпионата Мира.



Альтернативой Силве является 28-летний Тилеманс, который в завершившемся сезоне был признан лучшим игроком "Виллы" и по версии болельщиков, и по версии команды.