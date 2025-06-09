Эллиотт: "Не хочу тратить впустую годы своей карьеры"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт дал понять, что задумывается о смене клуба этим летом.

В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Эллиотт сыграл 18 матчей, лишь дважды выходя в стартовом составе.



22-летний англичанин обожает "Ливерпуль", но в то же время не собирается просиживать лучшие годы своей карьеры на скамейке запасных.



"Задумываюсь ли я об уходе? Просто ситуация такова, что мне и команде нужно поговорить, потому что я вступаю в тот возраст, когда мне 22 года, а в следующем сезоне мне будет 23".



"Я не хочу тратить впустую годы своей карьеры, потому что карьера футболиста скоротечна. Ты не знаешь, что случится".



"Мне нужно поразмышлять. Мне нужно посмотреть, доволен ли я тем, что делаю, и как я могу прибавить в профессиональном плане, потому что это самое важное".



"Я просто хочу прибавить и стать лучшей версией себя, насколько это возможно. Если это означает отправиться куда-нибудь еще, тогда мне нужно будет принять это решение. Мне просто нужно подождать и посмотреть, что случится".



"Ничто не вызывает у меня желания уйти. Я люблю фанатов, команду. Я поддерживаю их всех. Но самое важное — это то, что лучше всего для моей карьеры", — цитирует Эллиотта The Independent.