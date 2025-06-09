"Боруссия" обратилась насчет Санчо
Дортмундская "Боруссия" сделала запрос насчет вингера Джейдона Санчо, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".
Напомним, завершившийся сезон Санчо провел за "Челси" на правах аренды. Джейдон помог "синим" выиграть Лигу Конференций и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
Однако "Челси" отказался от обязательства по выкупу Санчо за 25 миллионов фунтов, со штрафом в 5 млн. фунтов вернув 25-летнего англичанина "Юнайтед".
Теперь Санчо находится на распутье, потому что в "Юнайтед" не очень рады его возвращению и готовы искать другого покупателя на Джейдона.
Эта ситуация привлекла внимание целого ряда клубов в Европе и Премьер-Лиге, включая "Боруссию", которая, как утверждает Sky Sports, попросила держать в курсе новостей по Санчо.
Ранее в своей карьере Санчо провел четыре успешных сезона в Дортмунде, будучи проданным в "Юнайтед" за 73 млн. фунтов в июле 2021. На вторую половину кампании 2023/24 Джейдон вернулся в "Боруссию" на правах аренды и тоже был весьма хорош.
"Юнайтед" предпочитает сразу продать Санчо, однако из-за высокой зарплаты Джейдона очередную аренду исключать нельзя.
09.06.2025 09:00
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