Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дал принципиальное согласие на работу с "Тоттенхэмом".

В минувшую пятницу "Тоттенхэм" объявил об увольнении Анге Постекоглу, незамедлительно установив контакт с 51-летним Франком.



Как стало известно The Sun, после состоявшихся в уикенд переговоров Франк согласился возглавить "Тоттенхэм", которому теперь нужно согласовать с "Брентфордом" компенсацию за датского специалиста.



"Брентфорд" может потребовать за Франка вплоть до 10 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Томаса в качестве отступных.



Франк уже сказал "Тоттенхэму", что хочет взять с собой вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо, который оценивается в 60 млн. фунтов и главным претендентом на которого до сих пор считался "Манчестер Юнайтед".