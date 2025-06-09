Франк согласился возглавить "Тоттенхэм"

Анге Постекоглу и Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дал принципиальное согласие на работу с "Тоттенхэмом".

В минувшую пятницу "Тоттенхэм" объявил об увольнении Анге Постекоглу, незамедлительно установив контакт с 51-летним Франком.

Как стало известно The Sun, после состоявшихся в уикенд переговоров Франк согласился возглавить "Тоттенхэм", которому теперь нужно согласовать с "Брентфордом" компенсацию за датского специалиста.

"Брентфорд" может потребовать за Франка вплоть до 10 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Томаса в качестве отступных.

Франк уже сказал "Тоттенхэму", что хочет взять с собой вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо, который оценивается в 60 млн. фунтов и главным претендентом на которого до сих пор считался "Манчестер Юнайтед".




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2025 08:00

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