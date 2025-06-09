Умер первый темнокожий рефери Премьер-Лиги

В возрасте 65 лет из жизни ушел первый темнокожий рефери в истории Премьер-Лиги Юрайя Ренни.

В период с 1997 по 2008 год Ренни отсудил свыше 300 матчей, включая 175 в Премьер-Лиге. В 2000 Юрайя получил статус рефери ФИФА.



Ренни родился в Ямайке, еще ребенком переехав в Шеффилд. Юрайя начал свою судейскую карьеру в 1979 году, обслуживая матчи низших лиг, а по-настоящему вошел в историю в 1997, когда получил назначение на поединок высшего дивизиона между "Дерби" и "Уимблдоном".



Ренни имел степень магистра в области бизнес-администрирования и права, а также занимался кикбоксингом и айкидо, всю свою жизнь сражаясь с неравенством и дискриминацией.



Последнее время Ренни страдал редким неврологическим заболеванием, из-за чего он был парализован ниже талии.