"Эвертон" следит за Грилишем

"Эвертон" наблюдает за ситуацией вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Два невыразительных сезона в исполнении Грилиша подталкивают "Сити" к избавлению от Джека, и "горожане" уже решили, что не возьмут экс-капитана "Астон Виллы" на клубный Чемпионат Мира.



По информации Daily Mail, владельцы "Эвертона" готовы сделать Грилиша своим знаковым приобретением, приуроченным к переезду на новый стадион.



Кроме того, главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес известен как давний поклонник Грилиша, который отчаянно нуждается в регулярной игровой практике в преддверии Чемпионата Мира 2026 года.



Проблема лишь в том, что зарплата Грилиша составляет 300,000 фунтов в неделю, поэтому "ириски" могут претендовать лишь на аренду 29-летнего англичанина с последующим выкупом.