"Челси" может поспорить с "Арсеналом" за Шешко

Беньямин Шешко "Челси" может составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Нападающим мечты для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты остается Александер Исак из "Ньюкасла", вдобавок "канониры" продолжают держать в уме Виктора Дьекереша из "Спортинга".

Очевидно, "Арсенал" пока окончательно не решился на покупку Шешко, хотя уже ведет переговоры с "РБ Лейпциг", и эта нерешительность оставляет "Челси" возможность перехватить 22-летнего словенца.

Этим летом "Челси" уже приобрел Лиама Делапа из "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, однако Sky Sports утверждает, что "синие" готовы пригласить еще одного нападающего.

Помимо Шешко, "Челси" также проявляет интерес к Уго Экитике из "Айнтрахта".




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Челси, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2025 23:00

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  1. closer 08.06.2025 23:31 # closer
    у чупси бездонный ростер футболистов.
    Белый в чупси, это шутка такая..?

    (ответить)

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