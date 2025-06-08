Ван Галь: "МЮ — по-прежнему коммерческий клуб"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь раскритиковал "красных дьяволов", назвал тех "коммерческим клубом".

Ван Галь затаил обиду на "Юнайтед" после того, как его, едва выигравшего Кубок Англии, выставили на дверь в 2016 году.



Ван Галь чувствует, что с момента его ухода ничего не изменилось, и тренер по-прежнему не имеет власти в "Юнайтед" в плане трансферных вопросов.



"Это по-прежнему коммерческий клуб, это не футбольный клуб. Я уже говорил это прежде. Всегда сложно, когда не тренер решает, кто из игроков придет".



"Думаю, это должен решать тренер, потому что тогда вы можете увольнять тренера, если он не добивается результатов".



"Но когда другие люди покупают игроков, это создает проблему, потому что вам нужно знать своего тренера, ориентацию тренера, ведь именно он будет тренировать этих игроков".



"Думаю, это всегда должно быть устроено именно так. В "Ливерпуле" именно Арне Слот говорит, кого из игроков нужно купить, и к нему прислушиваются", — сообщил Ван Галь.