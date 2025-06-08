Доннарумма может перейти в "Юнайтед" или "Сити"

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма обдумывает переход в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

Доннарумма сыграл ключевую роль в победе ПСЖ в Лиге Чемпионов в завершившемся сезоне, однако будущее Джанлуиджи на "Парк де Пренс" выглядит туманно.



ПСЖ затянул с переговорами о новом контракте, тогда как от действующего соглашения Доннаруммы остается только один год.



По информации L'Equipe, после нескольких неудачных попыток договориться ПСЖ сделал Доннарумме свое финальное предложение о новом контракте, но даже оно предусматривает понижение зарплаты 26-летнего голкипера.



Утверждается, что оба клуба из Манчестера уже проявили интерес к Доннарумме, а сам Джанлуиджи на днях обсуждал возможный переезд в Премьер-Лигу со своими партнерами по сборной Италии.



"Заключить новую сделку или уйти? Посмотрим, что случится... Я не знаю. Сейчас настало время насладиться этим волшебным сезоном. Я отправлюсь в отпуск, а затем посмотрим", — сообщил Доннарумма.