"Сандерленд" согласовал продажу Джоба Беллингема в "Боруссию"

Вышедший в Премьер-Лигу "Сандерленд" согласовал продажу своего полузащитника Джоба Беллингема в дортмундскую "Боруссию".

По информации Sky Sports, стоимость трансфера Беллингема составит 38 миллионов евро (32 млн. фунтов), включая бонусы.



Это будет рекордная продажа в истории "Сандерленда" и одновременно второе самое крупное приобретение "Боруссии" за все времена.



"Сандерленду" также будет положена доля в 15 процентов от последующей перепродажи игрока дортмундцами.



Таким образом, 19-летний англичанин решил пойти по стопам своего старшего брата Джуда, который, отыграв три сезона за "Боруссию", летом 2023 отправился в "Реал".