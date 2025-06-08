"Сандерленд" согласовал продажу Джоба Беллингема в "Боруссию"
Вышедший в Премьер-Лигу "Сандерленд" согласовал продажу своего полузащитника Джоба Беллингема в дортмундскую "Боруссию".
По информации Sky Sports, стоимость трансфера Беллингема составит 38 миллионов евро (32 млн. фунтов), включая бонусы.
Это будет рекордная продажа в истории "Сандерленда" и одновременно второе самое крупное приобретение "Боруссии" за все времена.
"Сандерленду" также будет положена доля в 15 процентов от последующей перепродажи игрока дортмундцами.
Таким образом, 19-летний англичанин решил пойти по стопам своего старшего брата Джуда, который, отыграв три сезона за "Боруссию", летом 2023 отправился в "Реал".
08.06.2025 20:00
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Сандерленд неплохо намутился
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