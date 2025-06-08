Алиссон планирует остаться в "Ливерпуле" до 2027 года

Голкипер Алиссон заявил, что планирует остаться в "Ливерпуле" еще минимум на два сезона.

Алиссон надежно защищает ворота "Ливерпуля" после своего перехода из "Ромы" летом 2018. Прибывающий из "Валенсии" Георгий Мамардашвили станет очередным голкипером, который попытается навязать конкуренцию игроку сборной Бразилии.



Сейчас у Алиссона остается только один год по контракту, однако 32-летний бразилец ожидает, что "Ливерпуль" продлит с ним сотрудничество до 2027 года.



"Мне никогда не удавалось долгосрочное планирование. Разумеется, сейчас у меня остается один год по контракту, и клубу принадлежит опция продления еще на год, чем они, наверное, воспользуются".



"Я хочу вернуться в бразильский футбол, особенно с "Интернасьоналом". Я не знаю, когда это случится. Я хочу вернуться и все еще быть способным играть на высоком уровне. Это все, что касается моих планов", — цитирует Алиссона Sky Sports.