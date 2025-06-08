Хейлунд ожидает, что останется в "Юнайтед"

Нападающий Расмус Хейлунд заявил, что не ожидает своего ухода из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Интер" начал переговоры насчет Хейлунда, которого "Юнайтед" оценивает в 38-42 млн. фунтов.



Однако у самого Хейлунда нет планов по расставанию с "Юнайтед", несмотря на тяжелейший сезон, в котором 22-летний датчанин забил только четыре гола в Премьер-Лиге.



"У меня есть контракт до 2030 года, поэтому я ожидаю, что буду играть за "Манчестер Юнайтед". Я с нетерпением ожидаю короткий летний перерыв, и затем я буду полностью сосредоточен на нашем проекте", — сообщил Хейлунд TV2.