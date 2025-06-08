Хейлунд ожидает, что останется в "Юнайтед"

Расмус Хейлунд Нападающий Расмус Хейлунд заявил, что не ожидает своего ухода из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Интер" начал переговоры насчет Хейлунда, которого "Юнайтед" оценивает в 38-42 млн. фунтов.

Однако у самого Хейлунда нет планов по расставанию с "Юнайтед", несмотря на тяжелейший сезон, в котором 22-летний датчанин забил только четыре гола в Премьер-Лиге.

"У меня есть контракт до 2030 года, поэтому я ожидаю, что буду играть за "Манчестер Юнайтед". Я с нетерпением ожидаю короткий летний перерыв, и затем я буду полностью сосредоточен на нашем проекте", — сообщил Хейлунд TV2.




Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2025 18:00

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