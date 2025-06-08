"Байер" отказался продать Вирца в "Ливерпуль" за 113 млн. фунтов

Леверкузенский "Байер" отклонил предложение "Ливерпуля" в 113 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника Флориана Вирца.

В минувшую пятницу "Ливерпуль" улучшил свое предложение по Вирцу до 113 млн. фунтов, включая 13 млн. фунтов в виде бонусов.



"Байер" ответил отказом, продолжая просить за Вирца 126 млн. фунтов, но "Ливерпуль" так много заплатить за 22-летнего игрока сборной Германии не готов.



Тем не менее, Daily Mail ожидает, что два клуба все равно найдут компромисс — в районе 118 млн. фунтов, причем многое будет зависеть от структуры бонусов. Свое новое и, вероятно, финальное предложение по Вирцу "Ливерпуль" может направить уже в ближайшие 24 часа.



Сам Вирц решительно настроен перейти в "Ливерпуль" и даже не рассматривает другие варианты вроде "Манчестер Сити" и "Баварии".