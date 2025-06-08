"Тоттенхэм" продлил контракт с Беном Дэвисом

"Тоттенхэм" воспользовался своей опцией по продлению контракта с защитником Беном Дэвисом до лета 2026.

Предыдущий контракт Дэвиса истекал уже в конце этого месяца, однако "Тоттенхэм" решил не отпускать Бена свободным агентом, несмотря на неопределенность с главным тренером.



Дэвис выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Суонси" летом 2024 и в данный момент является главным старожилом лондонской команды.



За 11 сезонов в "Тоттенхэме" 32-летний валлиец сыграл 358 матчей во всех соревнованиях, забил девять голов и 13 раз выводил команду на поле в качестве капитана.



За плечами у Дэвиса также огромный опыт выступлений на международной арене. Бен приближается к отметке в 100 матчей за сборную Уэльса, которую он представлял на Евро-2016, Евро-2022 и ЧМ-2022.