"Боруссия" отклонила предложение "Челси" по Гиттенсу

Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Челси" в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов) о приобретении вингера Джейми Гиттенса.

Накануне стало известно, что Гиттенс согласовал с "Челси" семилетний контракт, а "синие" выдвинули свое стартовое предложение по Джейми.



Однако "Боруссия" отказалась продать Гиттенса за предложенную "Челси" сумму, оценив 20-летнего англичанина в 50-60 млн. евро (42-50 млн. фунтов).



Два клуба продолжают переговоры, и Sky Sport Germany ожидает, что в ближайшее время "Челси" улучшит свое предложение. "Синие" надеются заключить сделку до клубного Чемпионата Мира, и на это у них есть еще двое суток.