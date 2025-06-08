"Челси" сделал финальное предложение по Меньяну

"Челси" сделал свое финальное предложение о покупке голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" проявил интерес к Меньяну и выразил готовность заплатить 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) за Майка.



"Милан" оценивает Меньяна втрое дороже, но "Челси" считает, что это чересчур много как за 29-летнего игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Челси" сделал улучшенное и одновременно свое финальное предложение в размере 15 млн. евро (12.7 млн. фунтов).



Теперь слово за "Миланом", и "Челси" хочет получить окончательный ответ до вторника, когда закрывается специальное летнее трансферное окно для участников клубного Чемпионата Мира.