"Челси" сделал финальное предложение по Меньяну
"Челси" сделал свое финальное предложение о покупке голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.
Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" проявил интерес к Меньяну и выразил готовность заплатить 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) за Майка.
"Милан" оценивает Меньяна втрое дороже, но "Челси" считает, что это чересчур много как за 29-летнего игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Челси" сделал улучшенное и одновременно свое финальное предложение в размере 15 млн. евро (12.7 млн. фунтов).
Теперь слово за "Миланом", и "Челси" хочет получить окончательный ответ до вторника, когда закрывается специальное летнее трансферное окно для участников клубного Чемпионата Мира.
08.06.2025 14:00
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