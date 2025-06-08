Почеттино: "Возвращение в "Тоттенхэм" нереалистично"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино исключил свое возвращение в "Тоттенхэм", который ищет замену уволенному Анге Постекоглу.

В последние годы Почеттино регулярно сватают назад в "Тоттенхэм", причем Маурисио сам говорил, что до сих пор находится в прекрасных отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви и может представить свое возвращение.



Однако с октября 2024 Почеттино возглавляет сборную Соединенных Штатов, и аргентинский специалист не собирается бросать эту работу ради возвращения в "Тоттенхэм".



"Сегодня это нереалистично. Посмотрите, где я. Посмотрите, где мой штаб. Ответ так ясен".



"Думаю, с момента моего ухода в 2019 году, мое имя всегда было в списке (при спекуляциях). Я видел слухи, мы в этом списке из 100 тренеров. Не переживайте насчет этого".



"Если в будущем что-нибудь случится, вы узнаете об этом, но я так счастлив в данный момент, и мы не можем говорить о такого рода вещах", — цитирует Почеттино BBC.