Парлор советует "Арсеналу" купить Роджерса вместо Родриго

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что "канонирам" будет лучше купить нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса, нежели Родриго из "Реала".

Согласно слухам, Родриго является целью номер один "Арсенала" по укреплению передней линии, однако "Реал" хочет за свою звезду 84 миллиона фунтов.



Парлор не уверен, что "Арсеналу" стоит так тратиться на Родриго, обладая Габриэлем Мартинелли на левом фланге. Рэй предпочел бы инвестировать эти деньги в Роджерса, чья "Вилла" может быть уязвима к предложениям из-за непопадания в Лигу Чемпионов.



"Проблема в том, что за такие деньги вы должны покупать нападающего. Я бы лучшее оставил Мартинелли".



"Думаю, Роджерс обладает столь большим потенциалом. Я бы потратился на него, потому что ему 22 года, у него все получается, и теперь он вызывается в сборную Англии. Он станет только лучше".



"Микель может научить его. он может сыграть 10-го номера, он может сыграть на фланге, он может сыграть везде, не так ли?"



"Также он может забивать голы. Я бы купил его. За 85 миллионов фунтов я бы предпочел его, нежели Родриго", — сообщил Парлор talkSPORT.