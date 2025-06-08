"Аякс" готов отпустить Хендерсона назад в Премьер-Лигу бесплатно

Голландский "Аякс" разрешил полузащитнику Джордану Хендерсону вернуться в Премьер-Лигу безо всякой компенсации.

"Аякс" едва назначил своим новым главным тренером Джона Хейтингу, который сезон 2024/25 провел в качестве ассистента Арне Слота в "Ливерпуле".



Придя в "Аякс", Хейтинга сразу же дал понять Хендерсону, что бывший капитан "Ливерпуля" не входит в его планы и может уйти бесплатно.



"Аякс" рад избавиться от 34-летнего англичанина, потому что это позволит клубу из Амстердама облегчить свою зарплатную ведомостью на 100,000 фунтов в неделю.



Среди претендентов на Хендерсона Daily Mirror называет бывший клуб Джордана "Сандерленд", который вышел в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.