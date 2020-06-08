"Сити" отчаялся заполучить Ливраменто

"Манчестер Сити" отчаялся заполучить правого защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто.

Ливраменто великолепно отыграл сезон 2024/25, поспособствовав завоеванию "Ньюкаслом" Кубка Лиги и путевки в Лигу Чемпионов. А в ноябре Тино дебютировал за сборную Англии.



Всего 22-летний Ливраменто провел 45 матчей за "Ньюкасл" в завершившемся сезоне, причем поиграл не только на правом фланге обороны, но и на левом.



Однако talkSPORT стало известно, что переговоры "Сити" с "Ньюкаслом" о покупке Тино зашли в тупик. "Сороки" не заинтересованы в расставании с защитником, который обошелся клубу в 40 миллионов фунтов в 2023 году.



Не преуспев с усилением правого фланга обороны, "Сити" нашел новичка на левый. В данный момент "горожане" завершают приобретение Райана Аит-Нури из "Вулверхэмптона" за 36.3 млн. фунтов, включая бонусы.