Кубо хочет играть в Премьер-Лиге

Вингер испанского "Реал Сосьедад" Такефуса Кубо склоняется к переезду в Премьер-Лигу этим летом.

Кубо очень уверенно провел завершившийся сезон, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи за "Реал Сосьедад".



Своей игрок Кубо привлек внимание ряда европейских клубов, и Sky Sport Germany может подтвердить, что насчет Такефусы уже было сделано несколько запросов.



Сам Кубо, чей контракт с "Реал Сосьедад" рассчитан до 2029 года, тяготеет к Премьер-Лиге, однако 24-летний игрок сборной Японии будет стоить недешево — около 30-40 миллионов евро (25-34 млн. фунтов).