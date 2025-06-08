Франк заинтересован в переговорах с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заинтересован в переговорах насчет вакансии в "Тоттенхэме".

Франк сразу же стал фаворитом на роль нового наставника "Тоттенхэма" после того, как в минувшую пятницу "шпоры" уволили Анге Постекоглу.



Sky Sports может подтвердить, что пока "Тоттенхэм" официально не обращался к "Брентфорду", но "пчелы" всецело ожидают, что вскоре это произойдет.



Источник также утверждает, что сам Франк хотел бы обсудить с "Тоттенхэмом" возможное сотрудничество. 51-летний датчанин открыт к идее сделать следующий шаг в своей карьере после почти семи сезонов в "Брентфорде".



"Брентфорд" не собирается стоять у Франка на пути, но в то же время не намерен отпускать его задешево. "Пчелы" готовы потребовать компенсацию, близкую к тем 10 миллионам фунтов, что прописаны в контракте Томаса в качестве отступных.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что "Тоттенхэм" также наводил справки насчет главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби, но тот отверг интерес "шпор".