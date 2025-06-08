Франк заинтересован в переговорах с "Тоттенхэмом"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заинтересован в переговорах насчет вакансии в "Тоттенхэме".

Франк сразу же стал фаворитом на роль нового наставника "Тоттенхэма" после того, как в минувшую пятницу "шпоры" уволили Анге Постекоглу.

Sky Sports может подтвердить, что пока "Тоттенхэм" официально не обращался к "Брентфорду", но "пчелы" всецело ожидают, что вскоре это произойдет.

Источник также утверждает, что сам Франк хотел бы обсудить с "Тоттенхэмом" возможное сотрудничество. 51-летний датчанин открыт к идее сделать следующий шаг в своей карьере после почти семи сезонов в "Брентфорде".

"Брентфорд" не собирается стоять у Франка на пути, но в то же время не намерен отпускать его задешево. "Пчелы" готовы потребовать компенсацию, близкую к тем 10 миллионам фунтов, что прописаны в контракте Томаса в качестве отступных.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что "Тоттенхэм" также наводил справки насчет главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби, но тот отверг интерес "шпор".




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2025 08:00

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