Кьеза собрался назад в Серию А

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза настроен вернуться в Серию А этим летом.

Кьеза только прошлым летом присоединился к "Ливерпулю", будучи купленным у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов.



В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 27-летний итальянец сыграл шесть матчей, включая единственный выход в стартовом составе.



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Кьеза хорошо себя чувствует в "Ливерпуле", но мириться с дефицитом игровых минут не собирается, поэтому намерен уйти.



Приоритет Кьезы — возвращение в Серию А, и Федерико уже контактирует с местными клубами насчет условий сделки.