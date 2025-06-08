Кьеза собрался назад в Серию А

Федерико Кьеза Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза настроен вернуться в Серию А этим летом.

Кьеза только прошлым летом присоединился к "Ливерпулю", будучи купленным у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов.

В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 27-летний итальянец сыграл шесть матчей, включая единственный выход в стартовом составе.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Кьеза хорошо себя чувствует в "Ливерпуле", но мириться с дефицитом игровых минут не собирается, поэтому намерен уйти.

Приоритет Кьезы — возвращение в Серию А, и Федерико уже контактирует с местными клубами насчет условий сделки.




Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2025 07:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 08.06.2025 07:20 # meshuggah
    Подзалупаль это кладбище талантов

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  2. bangladesh 08.06.2025 07:06 # bangladesh
    слишком хорош для АПЛ, чашку в первый же год забрал, теперь можно домой

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