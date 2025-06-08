"Тоттенхэм" может увести Мбемо из под носа у МЮ

"Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке Мбемо до 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Ранее пресса также сообщала, что сам Мбемо предпочитает продолжить карьеру в "Юнайтед", однако с тех пор "Тоттенхэм" уволил своего главного тренера Анге Постекоглу и нацелился на Томаса Франка из "Брентфорда".



По информации Daily Mirror, Франк уже сказал "Тоттенхэму", что хотел бы воссоединиться с 25-летним игроком сборной Камеруна в Северном Лондоне.



Франк рассчитывает на существенную поддержку на трансферном рынке, если возьмется за работу в "Тоттенхэме", вдобавок "шпорам" в любом случае требуется усиление под Лигу Чемпионов.



В завершившемся сезоне только Мохамед Салах, Александер Исак и Эрлинг Холанд забили голов в Премьер-Лиге больше, чем Мбемо (20). Бриан также отдал семь результативных передач.



Правда, "Тоттенхэм" готов платить Мбемо лишь 130,000 фунтов в неделю, а это, даже если прибавить бонусы, не дотягивает до предлагаемых "Юнайтед" условий.