Тухель недоволен игрой англичан против Андорры

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал игру своей команды в победном матче против Андорры.

Судьбу противостояния с Андоррой, 173-й сборной из рейтинга ФИФА, решил единственный гол капитана англичан Харри Кейна в начале второго тайма.



Тухель считает, что англичане недостаточно настроились на такого соперника, и особенно Томаса печалят действия команды в концовке матча.



"Думаю, мы начали довольно хорошо. Мне понравились первые 25 минут, а также наши настойчивость, самоотдача, энергия и мастерство".



"В первые 45 минут у меня было ощущение, что это лишь вопрос времени, прежде чем мы забьем и будет создавать моменты. Мы имели много моментов, полумоментов и стандартных положений".



"Но минута за минутой наша игра стала увядать. Мне не понравились заключительные 20 минут первого тайма".



"Где-то на 15 минут второго тайма мы немного прибавили, но затем снова совершенно выпали из игры. То, как мы заканчивали матч, мне абсолютно не понравилось".



"Думаю, в нашей игре совершенно не было настойчивости и серьезного отношения. Мы играем в отборе к Чемпионату Мира. Это была не та концовка, как мы ожидали", — цитирует Тухеля talkSPORT.