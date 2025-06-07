Гарначо покинет "Юнайтед"

Вингер Алехандро Гарначо покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

В концовке сезона Гарначо угодил в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, и тот более не рассчитывает на Алехандро.



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, источники со стороны игрока и клуба подтвердили, что Гарначо и "Юнайтед" планируют расстаться.



20-летний аргентинец всерьез размышляет над тем, чтобы остаться в Премьер-Лиге, где у него есть уже три конкретных варианта, одним из которых, по всей видимости, является "Челси".



Также интерес к Гарначо, оцениваемому в 60-70 миллионов фунтов, существует со стороны итальянских клубов и нового главного тренера "Байера" Эрика Тен Хага.