Гарначо покинет "Юнайтед"

Алехандро Гарначо Вингер Алехандро Гарначо покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом.

В концовке сезона Гарначо угодил в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, и тот более не рассчитывает на Алехандро.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, источники со стороны игрока и клуба подтвердили, что Гарначо и "Юнайтед" планируют расстаться.

20-летний аргентинец всерьез размышляет над тем, чтобы остаться в Премьер-Лиге, где у него есть уже три конкретных варианта, одним из которых, по всей видимости, является "Челси".

Также интерес к Гарначо, оцениваемому в 60-70 миллионов фунтов, существует со стороны итальянских клубов и нового главного тренера "Байера" Эрика Тен Хага.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2025 23:00

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