"Челси" сделал предложение по Гиттенсу

"Челси" сделал официальное предложение о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Предложение "Челси" по Гиттенсу, которым прежде интересовалась "Бавария", составило около 30 миллионов фунтов.



Сам Гиттенс хочет перейти только в "Челси" и уже согласовал с лондонским клубом условия семилетнего контракта, сообщает The Ahletic.



В Дортмунде открыты к продаже Гиттенса, считая, что 20-летний англичанин не вполне подходит для игрового стиля их главного тренера Нико Ковача.



Гиттенс находится в системе "Боруссии" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2020 году, и "горожане" могут рассчитывать на 10 процентов от сделки по продаже Джейми клубом Бундеслиги.



Sky Sports добавляет, что "Боруссия" оценивает Гиттенса в 50 млн. фунтов, однако "Челси" надеется договориться в срок до клубного Чемпионата Мира.