"Ливерпуль" приобрел Армина Печи
"Ливерпуль" объявил о приобретении голкипера Армина Печи из венгерского клуба "Академия Пушкаша".
С успехом пройдя медобследование, Печи заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Трансфер 20-летнего венгра оценивается в 1.5 млн. фунтов.
Несмотря на юный возраст, в завершившемся сезоне соотечественник полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи был первым номером "Академии Пушкаша".
Печи сыграл 30 матчей за "Академию Пушкаша", которая финишировала на втором месте в венгерском первенстве.
Печи также известен тем, что был номинирован на престижную награду Golden Boy в 2025 году.
В "Ливерпуле" Армину уготована роль третьего голкипера — позади Алиссона и Георгия Мамардашвили.
07.06.2025 21:00
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Ну все приехали, конец развития, ёпта!
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