"Ливерпуль" приобрел Армина Печи

"Ливерпуль" объявил о приобретении голкипера Армина Печи из венгерского клуба "Академия Пушкаша".

С успехом пройдя медобследование, Печи заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Трансфер 20-летнего венгра оценивается в 1.5 млн. фунтов.



Несмотря на юный возраст, в завершившемся сезоне соотечественник полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи был первым номером "Академии Пушкаша".



Печи сыграл 30 матчей за "Академию Пушкаша", которая финишировала на втором месте в венгерском первенстве.



Печи также известен тем, что был номинирован на престижную награду Golden Boy в 2025 году.



В "Ливерпуле" Армину уготована роль третьего голкипера — позади Алиссона и Георгия Мамардашвили.