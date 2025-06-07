Кейн принес англичанам победу над Андоррой

Харри Кейн Сборная Англии одержала выездную победу 0:1 над Андоррой в отборе к Чемпионату Мира 2026 года благодаря голу Харри Кейна.

Наставник "трех львов" Томас Тухель назвал в стартовом составе лишь трех чистых защитников. Рис Джеймс неожиданно расположился слева в обороне, Кертис Джонс — еще более неожиданно — справа.

Несмотря на заточенный на атаку состав, англичане чересчур пассивно и медленно провели первый тайм, ограничившись четырьмя не самыми опасными ударами в створ. Андорра оборонялась довольно комфортно.

Но едва начался второй тайм, как гости открыли счет. Харри Кейн не смог пробить голкипера с первой попытки, однако Нони Мадуэке тут же подхватил отскочивший мяч и прострелил вдоль ворот на своего капитана — 0:1.

Англичане продолжили доминировать, но забить больше так и не смогли, из-за чего в игре ощущалось некоторое напряжение в концовке.

Надежды Тухеля на энергичный футбол не оправдались — долгий и утомительный сезон не мог не сказаться на игроках. Тем не менее, англичане одержали третью победу подряд и снова не пропустили, приблизившись к выходу в финальную стадию ЧМ-2026.

Сборная Андорры — сборная Англии — 0:1 (0:0)

Гол: Кейн 50.

Сборная Англии: Пикфорд, Джонс (Райс 81), Конса, Берн, Джеймс, Джордан Хендерсон (Александер-Арнольд 64), Беллингем (Гиббс-Уайт 90), Мадуэке, Палмер (Эзе 65), Роджерс (Гордон 81), Кейн.




Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Андорры, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2025 20:55

Количество просмотров Просмотров: 615

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 07.06.2025 22:30 # narcot
    ніхуя у второй арміі автопарк


    https://www.instagram.com/reel/DKmVUmUCIQJ/

    (ответить)

  2. halamadrid94 07.06.2025 22:28 # halamadrid94
    Нахуй он в состав поставил Джеймса и Мадуэке, они никакие. Да и Палмер не в форме. В обшем отскочили

    (ответить)

  3. narcot 07.06.2025 22:24 # narcot
    русачков заднеприводных дроном угостили)


    https://www.instagram.com/reel/DKkD5vgCmLK

    (ответить)

  4. brown-ale 07.06.2025 21:28 # brown-ale
    Настоящий Тухельболл.

    (ответить)

  5. narcot 07.06.2025 21:04 # narcot
    Гарначо уйдёт из Манчестера, который запросит 70 млн.
    желающие - Челси, Наполи и Байер.

    (ответить)

  6. moneymaker 07.06.2025 20:59 # moneymaker
    Без Сака это не сборная а хуй кошачий

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: