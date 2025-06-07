Кейн принес англичанам победу над Андоррой

Сборная Англии одержала выездную победу 0:1 над Андоррой в отборе к Чемпионату Мира 2026 года благодаря голу Харри Кейна.

Наставник "трех львов" Томас Тухель назвал в стартовом составе лишь трех чистых защитников. Рис Джеймс неожиданно расположился слева в обороне, Кертис Джонс — еще более неожиданно — справа.



Несмотря на заточенный на атаку состав, англичане чересчур пассивно и медленно провели первый тайм, ограничившись четырьмя не самыми опасными ударами в створ. Андорра оборонялась довольно комфортно.



Но едва начался второй тайм, как гости открыли счет. Харри Кейн не смог пробить голкипера с первой попытки, однако Нони Мадуэке тут же подхватил отскочивший мяч и прострелил вдоль ворот на своего капитана — 0:1.



Англичане продолжили доминировать, но забить больше так и не смогли, из-за чего в игре ощущалось некоторое напряжение в концовке.



Надежды Тухеля на энергичный футбол не оправдались — долгий и утомительный сезон не мог не сказаться на игроках. Тем не менее, англичане одержали третью победу подряд и снова не пропустили, приблизившись к выходу в финальную стадию ЧМ-2026.



Сборная Андорры — сборная Англии — 0:1 (0:0)



Гол: Кейн 50.



Сборная Англии: Пикфорд, Джонс (Райс 81), Конса, Берн, Джеймс, Джордан Хендерсон (Александер-Арнольд 64), Беллингем (Гиббс-Уайт 90), Мадуэке, Палмер (Эзе 65), Роджерс (Гордон 81), Кейн.