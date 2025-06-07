"Арсенал" близок к покупке Кепы
"Арсенал" близок к приобретению голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги за 5 миллионов фунтов.
"Арсенал" уже некоторое время находится в поисках достойного конкурента для своего первого номера Давида Райи. Изначально "канониры" были нацелены на голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию, но тот предпочел "Барселону".
Теперь, утверждает The Athletic, "Арсенал" собирается приобрести 30-летнего Кепу, чей контракт, подписанный переход уходом в аренду в "Борнмут" на сезон 2024/25, предусматривает отступные в 5 млн. фунтов.
В 2018 году "Челси" сделал Кепу самым дорогим голкипером в мире, заплатив "Атлетику" 71.6 млн. фунтов. С тех пор испанец сыграл 163 матча за "синих" и завоевал четыре больших трофея, но, по большому счету, ожиданий не оправдал.
В завершившемся сезоне Кепа сыграл 30 матчей за "Борнмут" во всех соревнованиях, девять раз сохранив свои ворота на замке. Оборона "вишенок" стала шестой лучшей в Премьер-Лиге.
07.06.2025 20:00
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Лучше бы доплатили сами 5 и отдали Санчеза
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