"Ньюкасл" сосредоточился на Жоао Педро

"Ньюкасл" сосредоточил свое внимание на нападающем "Брайтона" Жоао Педро.

Как сообщает The Telegraph, изначально целью "Ньюкасла" по укреплению передней линии был Бриана Мбемо, однако звезда "Брентфорда" предпочител "Манчестер Юнайтед".



"Ньюкасл" уже признал свое поражение в борьбе за Мбемо и теперь нацелился на Педро, которого главный тренер "сорок" Эдди Хау отслеживает с перехода Жоао из "Флуминенсе" в "Уотфорд" в 2020 году.



Педро обладает техникой, скоростью и физической силой, и на "Сент-Джеймс Парк" уверены, что 23-летний бразилец станет идеальным дополнением к их команде, нуждающейся в усилении в преддверии сезона в Лиге Чемпионов.



"Брайон" ожидает выручить около 60 миллионов фунтов за Педро, который два года назад был куплен у "Уотфорда" за рекордные для "чаек" 30 млн. фунтов.