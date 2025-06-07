Тухель предупредил Грилиша насчет возвращения в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша, что тому нужно играть регулярно, чтобы вернуться в национальную команду.

29-летний Грилиш не был вызван в сборную Англии на матчи против Андорры и Сенегала, что не стало сюрпризом, учитывая невыразительный сезон в исполнении Джека.



Грилиш был сильно ограничен в игровых минутах, и для Тухеля это единственная проблема, потому что Джек нравится Томасу как футболист.



"У меня прежнее мнение насчет него. Я люблю Джека за его характер и, конечно, за его талант".



"Он является очень уникальным игроком, который может выдерживать большое давление на поле. Он никогда не стесняется давления. Наоборот".



"Он лучше себя чувствует в больших матчах, но ему нужны минуты, минуты и минуты, чего он не получает уже очень давно. Вот по сути и все. Ничего не изменилось в моем отношении к нему".



"У меня та же информация, что и вас, насчет того, возьмет "Сити" его на клубный Чемпионат Мира или нет. Поэтому, чтобы сделать себя доступным для сборной, ему нужно играть".



"Думаю это одно из его сильных качеств. Выходить каждые три дня и с каждой сыгранной минутой становиться лучше и лучше — вот чего ему не хватает, ничего другого".



"Я разговаривал с ним после нашего первого сбора и вскоре после финала Кубка Англии, но с тех пор мы больше не общались", — цитирует Тухеля The Independent.