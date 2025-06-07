"Юнайтед" готов приобрести Дьекереша

Виктор Дьекереш "Манчестер Юнайтед" надеется выиграть гонку за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

На этой неделе "Юнайтед" опубликовал свой очередной квартальный финансовый отчет, который показывает, что жесткие меры совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа по сокращению расходов подействовали.

Поэтому, даже не попадая в Лигу Чемпионов, "Юнайтед" может позволить себе потратить 60 миллионов фунтов на Дьекереша, утверждает The Sun.

Интерес к Дьекерешу сохраняет "Арсенал", однако "канониры" больше тяготеют к Беньямину Шешко из "РБ Лейпциг", уже начав переговоры по словенскому нападающему.

Дьекреш выдающимся образом провел сезон 2024/25, забив 54 гола в 52 матчах за "Спортинг". при этом Виктор прекрасно знаком с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, который лишь в январе сменил Лиссабон на Манчестер.




Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 07.06.2025 17:53 # redwhitegun
    Арсенал слишком долго думает, так всех топчиков разберут)

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  2. tigerpool 07.06.2025 17:50 # tigerpool
    Что не говори, но Мбеумо-Витя-Кунья будет сильная связка

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  3. shearer1 07.06.2025 17:11 # shearer1
    Муму развивается...

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  4. vals1702 07.06.2025 17:10 # vals1702
    поможет сохранить место в АПЛ

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