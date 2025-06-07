"Юнайтед" готов приобрести Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" надеется выиграть гонку за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

На этой неделе "Юнайтед" опубликовал свой очередной квартальный финансовый отчет, который показывает, что жесткие меры совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа по сокращению расходов подействовали.



Поэтому, даже не попадая в Лигу Чемпионов, "Юнайтед" может позволить себе потратить 60 миллионов фунтов на Дьекереша, утверждает The Sun.



Интерес к Дьекерешу сохраняет "Арсенал", однако "канониры" больше тяготеют к Беньямину Шешко из "РБ Лейпциг", уже начав переговоры по словенскому нападающему.



Дьекреш выдающимся образом провел сезон 2024/25, забив 54 гола в 52 матчах за "Спортинг". при этом Виктор прекрасно знаком с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, который лишь в январе сменил Лиссабон на Манчестер.