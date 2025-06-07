Маккенна может заменить Франка в "Брентфорде"

"Брентфорд" начал готовиться к возможному расставанию с Томасом Франком, определив потенциальную замену своему главному тренеру.

Франк считается фаворитом на замену Анге Постекоглу, уволенному с поста рулевого "Тоттенхэм", и ожидается, что в самое ближайшее время "шпоры" обратятся к "Брентфорду".



При Франке "Брентфорд" повысился в классе и закрепился в Премьер-Лиге, поэтому "пчелы" давно понимали, что однажды кто-нибудь попытается переманить Томаса.



По информации talkSPORT, у "Брентфорда" уже готов шорт-лист на случай ухода Франка, и в этом списке значится главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна, которым еще прошлым летом интересовались "Челси" и "Брайтон".



И хотя в завершившемся сезоне "Ипсвич" не удержался в Премьер-Лиге, репутация 39-летнего Маккенны от этого сильно не пострадала.