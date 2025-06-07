Сака не сыграет за сборную Англии против Андорры

Вингер "Арсенала" Букайо Сака не будет включен в заявку сборной Англии на матч против Андоры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.

На своей пресс-конференции в пятницу наставник английской сборной Томас Тухель сообщил, что на этой неделе 23-летний Сака провел лишь одну полную тренировку.



Дело в том, что Букайо изначально прибыл в расположение национальной команды с небольшой травмой, полученной в заключительном матче сезона за "Арсенал".



В итоге, сообщает BBC, было решено не рисковать и не включать Сака в заявку на выездной матч с Андоррой. Сможет ли Букайо принять участие в товарищеской встрече с Сенегалом 10 июня, пока неясно.



Среди потерь англичан также значатся полузащитник "Атлетико" Конор Галлахер и нападающий Олли Уоткинкс, который уже покинул расположение сборной.