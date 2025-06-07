Тухель призвал Хендерсона навязать конкуренцию Пикфорду

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал голкипера "Кристал Пэлас" Дина Хендерсона навязать конкуренцию первому номер "трех львов" Джордану Пикфорду из "Эвертона".

После прихода Тухеля на тренерский мостик англичан Пикфорд сохранил за собой статус основного голкипера сборной.



Тухель очень доволен Пикфордом, однако не обещает Джордану, что тот — при наличии конкурента вроде Хендерссона — будет первым номером и на Чемпионате Мира следующим летом.



"Джордан долгое, долгое время защищает ворота. Он заслужил свое место с помощью стабильной игры на высоком уровне. Джордан тренируется на высочайшем уровне, и мы очень, очень довольны им".



"Он делает все, чтобы сохранить свое место, потому что он чувствует, что Дин прибавил и вышел на другой уровень. Дин сыграл большую роль в завоевании "Пэлас" трофея. Это очень укрепило его уверенность в себе".



"Надеюсь, он (Хендерсон) сможет проявить себя в Премьер-Лиге в следующем сезоне. Борьба идет на каждой позиции, и для голкиперов исключения нет", — цитирует Тухеля Daily Mail.