Джеррард назвал шесть конкурентов "Ливерпуля" в новом сезоне

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что в новом сезоне у "красных" будет шесть конкурентов в Премьер-Лиге.

В завершившемся сезоне "Ливерпуль" уверенно оформил чемпионство в Премьер-Лиге, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.



Однако Джеррард, так и не выигравший титул за свои 17 лет в "Ливерпуле", уверен, что подопечные Арне Слота отлично понимают исходящую от конкурентов угрозу и не позволят себе расслабиться.



"Это самая сложная лига в мире. "Ливерпуль" хорошо осознает, что "Манчестер Сити" возвращается, "Арсенал" станет еще сильнее, "Челси" славно развивается, "Ньюкасл" и "Астон Вилла" нагоняют сзади".



"Ливерпуль" хорошо осознает, что теперь они будут теми, за кем охотятся. Но все выглядит так, что "Ливерпуль" сильно поработает на трансферном рынке, поэтому другим командам придется постараться, чтобы нагнать "Ливерпуль", — сообщил Джеррард TNT Sports.